Rektör Çufalı, BKÜB toplantısına katıldı

Dr. Mustafa Çufalı, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) toplantısına katıldı.

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) toplantısı Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Dr. Mustafa Çufalı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan katıldılar.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, BKÜB olarak, Batı Karadeniz Bölgesindeki üniversiteler arasındaki ilişkileri ve işbirliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini ve bu amaçla güçlü ve zayıf yönlerin tespiti ve sorunların ortak bir platformda çözülebilmesi için düzenli aralıklarla toplantılar yapılacağını belirtti. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kalite Kurulu’nun çalışmaları ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Elmas, Yükseköğretim Kalite Kurulu olarak, yakın gelecekte üniversitelerde bölgesel toplantılar düzenlenerek iç kalite güvencesi bağlamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve programların akreditasyonu üzerine yoğunlaşacaklarını ifade etti.

Toplantıda, katılımcı Rektörler, üniversitelerin ortak çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yaptı ve değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda ayrıca, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği’nin uzun süredir dönem başkanlığını yürüten Prof. Dr. Muzaffer Elmas, dönem başkanlığını oy birliğiyle AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ya devretti. Toplantı ile ilgili bir açıklama yapan Dr. Mustafa Çufalı, “BEÜ olarak gerek yerel ve bölgesel gerekse uluslararası düzeyde işbirliklerine önem vermekteyiz. Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği aynı bölgedeki üniversitelerin oluşturduğu, sorunların ortak bir platformda çözümünün hedeflendiği bir oluşumdur ve Batı Karadeniz Bölgesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kalite süreçlerini yönetim politikalarının her aşamasında dikkate alan ve istikrarlı büyümesini sürdüren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, BKÜB üyesi üniversitelerle işbirliği yapmaktan ve ortak çalışmalar yapmaktan mutluluk duymaktayız. Bizleri ev sahibi olarak ağırlayan AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ya teşekkür ediyor ve BKÜB dönem başkanlığı görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.