Rektör Çufalı, Kdz. Ereğli yerleşkesini ziyaret etti

Dr. Mustafa Çufalı, üniversitenin Ereğli yerleşkesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretin ilk durağı olarak Ereğli MYO’nu ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Çufalı Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanları ile toplantı yaparak kurumun sorun ve isteklerini dinledi. Çufalı, binayı da gezerek derslikler, atölyeler, laboratuvarları inceledi ve öğrencilerle sohbet ederek görüşlerini dinledi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya Tasarım Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Bircan Topçu Yurdigül’ün Kdz. Ereğli MYO bünyesinde bulunan özgün baskı atölyesinde hazırlamış olduğu “Sinan’a Saygı” isimli çalışması hediye edildi.

Ziyaretin ikinci ve sonraki durakları olarak ise, Eğitim Fakültesi, Denizcilik Fakültesi ve Turizm Fakültelerini ayrı ayrı ziyaret eden, Rektör Çufalı’ya beraberinde Eğitim Fakültesinde Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Azar, Denizcilik Fakültesinde Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yüksel Ayaz, Turizm Fakültesinde Fakülte Dekanı Prof. Dr. Dekan V. Kemal Büyükgüzel, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterleri Bölüm Başkanları eşlik etti. Rektör Çufalı’ya Fakülte Dekanları Fakülteleri hakkında brifingler verdikten sonra Rektör Çufalı akademik ve idari birimler ile kütüphane, derslikler, konferans salonu, etüt salonlarını da dolaşarak incelemelerde bulundu. Fakülteler hakkında bilgiler aldıktan sonra Eğitim Fakültesi, Denizcilik Fakültesi ve Turizm Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler ile de bir araya gelerek görüşlerini dinledi. Öğrenciler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Rektör Çufalı’ya teşekkür etti.