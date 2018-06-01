Dr. Mustafa Çufalı, 2023 Yılı hedefleri doğrultusunda Yeni TUBİTAK’ın yakın dönemdeki destek programlarının tanıtımı” toplantısına katıldı.

Dr. Mustafa Çufalı, Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) tarafından düzenlenen “Ülkemizin 2023 Yılı Hedefleri Doğrultusunda Yeni TÜBİTAK’ın Yakın Dönemdeki Destek Programlarının Tanıtımı” toplantısına katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Üniversite Rektörlerinin katıldığı, TUBİTAK Feza Gürsey Salonunda düzenlenen toplantıda, TUBİTAK olarak geliştirilen ve yakın zamanda uygulama aşamasına geçilecek Yeni Destek Programlarının tanıtımı yapıldı.