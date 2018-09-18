İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Çufalı ve BEÜ heyeti, Filyos'ta incelemelerde bulundu

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Çufalı ve BEÜ heyeti, Filyos Beldesi'nde incelemelerde bulundu.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin ilk Mega Endüstri Bölgesi olacağı ilan edilen Filyos Beldesi'nde, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Genel Sekreter Hayri Bulazar, Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Umut Güneş Sefercik ve Yapı İşleri Daire Başkanı Şebnem Demircan Gümüş'ten oluşan üniversite heyeti incelemelerde bulundu.


İlk olarak Filyos Belediyesi ziyaret edildi ve Belediye Başkanı Ömer ÜNAL ile istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda, Filyos Mega Endüstri Bölgesinin gelişimi, yapılmakta olan çevre yolları ve demiryolu hatlarının ele alınmasının yanı sıra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi için bölgede muhtemel kampüs alanları detaylı şekilde değerlendirildi. Toplantının ardından, Üniversite heyeti, Başkan Ömer Üünal'ın da katılımı ile saha incelemelerinde bulundu. Ziyaret kapsamında, Tios Antik Kenti de gezildi ve çalışmalar hakkında bilgi alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.