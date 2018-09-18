Rektör Çufalı ve BEÜ heyeti, Filyos'ta incelemelerde bulundu

Dr. Mustafa Çufalı ve BEÜ heyeti, Filyos Beldesi'nde incelemelerde bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin ilk Mega Endüstri Bölgesi olacağı ilan edilen Filyos Beldesi'nde, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Genel Sekreter Hayri Bulazar, Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Umut Güneş Sefercik ve Yapı İşleri Daire Başkanı Şebnem Demircan Gümüş'ten oluşan üniversite heyeti incelemelerde bulundu.

İlk olarak Filyos Belediyesi ziyaret edildi ve Belediye Başkanı Ömer ÜNAL ile istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda, Filyos Mega Endüstri Bölgesinin gelişimi, yapılmakta olan çevre yolları ve demiryolu hatlarının ele alınmasının yanı sıra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi için bölgede muhtemel kampüs alanları detaylı şekilde değerlendirildi. Toplantının ardından, Üniversite heyeti, Başkan Ömer Üünal'ın da katılımı ile saha incelemelerinde bulundu. Ziyaret kapsamında, Tios Antik Kenti de gezildi ve çalışmalar hakkında bilgi alındı.