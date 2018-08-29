Rektör Çufalı’dan kutlama mesajı

Dr. Mustafa Çufalı, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, kutlama mesajı yayınladı.

30 Ağustos zaferinin milli birlik ve beraberliğin yıkılamayacağının kanıtı olduğunu vurgulayan Çufalı, mesajında şunlara değindi.

"Ağustos ayı milletçe elde ettiğimiz zaferlerimizin, tarihe yön vermiş başarılarımızın ve göğsümüzü kabartan kahramanlıklarımızın yaşandığı ve ortaya çıktığı bir zamanı işaret etmektedir. Anadolu’nun anavatanımız haline gelişinin yolunu açan Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve bugünkü Türkiye’nin kuruluşunda önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz ’un zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla Zafer Haftası olarak kutluyoruz. Tarihimizin mihenk taşlarından biri olan Malazgirt Savaşı, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, büyük zaferlerle Ağustos ayı içerisinde kazanılmıştır. Hiç kuşku yok ki 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Türklere Anadolu kapıları açılmış ve Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesinde önemli bir başlangıç noktası oluşmuştur. 26 Ağustos’ta Büyük Taarruz ile başlayan ve 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer ile Anadolu’dan çıkmayacağımız ve çıkarılamayacağımız gerçeği bir defa daha tescil edilmiştir. Bu büyük zaferlerde ortaya konan azim ve kararlılık, aziz milletimizin istiklali ve istikbali için mücadele ederken hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve cesarete sahip olduğunun ispatıdır. Zafer Haftası vesilesiyle aziz milletimizin ve Zonguldaklı hemşerilerimizin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum."