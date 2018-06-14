Rektör Çufalı’dan Ramazan Bayramı tebrik mesajı

Dr. Mustafa Çufalı, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Rektör Çufalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Manevi huzurla idrak ettiğimiz, bir bütünün parçası olduğumuzu anlamamıza vesile olan, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını yaşayıp, milletimizi birleştiren ve kardeşliğimizi pekiştiren Ramazan Bayramına kavuşmanın sevincini ve huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerdendir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam Âleminin, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin ve Zonguldak halkımızın Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."