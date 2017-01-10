Rektör Özer, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Özer mesajında şu ifadelere yer verdi:

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, karşılaştıkları tüm olumsuz ve zor koşullara rağmen her zaman tarafsız, ilkeli haber vererek toplumun bilgi edinme ve haber alma ihtiyacını; doğru ve hızlı bir şekilde, özverili çalışmalarıyla yerine getiren başta Zonguldaklı gazetecilerimiz olmak üzere bu zor bir o kadar da kıymetli mesleği icra eden tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor ve başarılar diliyorum.”