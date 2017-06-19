Rektör Özer tıp fakültesi binasını gezdi

Dr. Mahmut Özer Tıp Fakültesi Binasında incelemelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer’e Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hale Sayan Özaçmak eşlik etti.

İbn-i Sina Kampüsü 4 Fakülte 1 Meslek Yüksekokulu 4 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bülent Ecevit Üniversitesi’nin öğrenci sayısı bakımından en büyük kampüslerinden biri konumunda. Artan öğrenci sayıyla birlikte ihtiyaç duyulan derslik sayısını artırmak amacıyla çalışmalar devam ediyor. Tıp Fakültesi binası dersliklerinde incelemelerde bulunun BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi’nin eğitim vermiş olduğu binada ihtiyaçlar göz önüne alınarak yapılması planlanan değişiklikleri yerinde inceledi. Bina içerisinde öngörülen değişiklikler bir sonraki eğitim-öğretim yılına yetiştirilecek.