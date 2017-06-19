Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 16:19

Rektör Özer tıp fakültesi binasını gezdi

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

Rektör Özer tıp fakültesi binasını gezdi

19 Haziran 2017 16:19

Dr. Mahmut Özer Tıp Fakültesi Binasında incelemelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer’e Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hale Sayan Özaçmak eşlik etti.


İbn-i Sina Kampüsü 4 Fakülte 1 Meslek Yüksekokulu 4 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bülent Ecevit Üniversitesi’nin öğrenci sayısı bakımından en büyük kampüslerinden biri konumunda. Artan öğrenci sayıyla birlikte ihtiyaç duyulan derslik sayısını artırmak amacıyla çalışmalar devam ediyor. Tıp Fakültesi binası dersliklerinde incelemelerde bulunun BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi’nin eğitim vermiş olduğu binada ihtiyaçlar göz önüne alınarak yapılması planlanan değişiklikleri yerinde inceledi. Bina içerisinde öngörülen değişiklikler bir sonraki eğitim-öğretim yılına yetiştirilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:47
  • Güneş :05:12
  • Öğle :13:06
  • İkindi :17:08
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!