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24 Haziran 2017 12:13

Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer Ramazan Bayramını kutladı

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer Ramazan Bayramını kutladı

24 Haziran 2017 12:13

Dr. Mahmut Özer Ramazan Bayramı münasebetiyle tebrik mesajı yayınladı.


Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer Ramazan Bayramını kutladı. Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer mesajında şunları söyledi:


“Bayramlar; ailemiz, akrabalarımız, dost ve komşularımızla kucaklaşmamıza vesile olan, dargınlıklara son verip insanlar arasındaki karşılıklı sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının perçinlendiği, insanların birbirlerine olan dargınlıklarını unuttukları özel ve anlamlı günlerdir.


Mübarek Ramazan ayını tamamlayarak, milletimizi birleştiren ve kardeşliğimizi pekiştiren Ramazan Bayramına kavuşmanın sevincini ve huzurunu yaşıyoruz.


Birliğimizi ve beraberliğimizi sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin, iyiliklerin ve hoşgörünün yoğun olarak yaşandığı bir Ramazan Bayramı’nı daha hep birlikte karşılamanın mutluluğu içindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, insanların kardeşçe kucaklaştığı günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını diler, öğretim elemanlarımızın, idari personelimizin, öğrencilerimizin ve tüm halkımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim” dedi.




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