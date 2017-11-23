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23 Kasım 2017 16:26

Rektör Vekili Ali Azar’dan Öğretmenler Günü mesajı

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Vekili Prof.

Rektör Vekili Ali Azar’dan Öğretmenler Günü mesajı

23 Kasım 2017 16:26

Dr. Ali Azar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


BEÜ Rektör Vekili Ali Azar, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Öğretmenler bir ülkenin en önemli gereksinimi olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde, bireyin toplumsal hayata hazırlanmasında, milli ve manevi değerlerin genç nesillere dolayısıyla geleceğe aktarılmasında öncü güçtür. Bu meslek, tarihin her döneminde mücadele, özveri, sabır, sevgi ve fedakârlık kavramları ile anılır; çünkü öğretmenlik gönül mesleğidir.


Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması, gelişme ve yenileşme süreçlerine katılması, uluslararası alanda varlığını başarı ile sürdürmesi iyi yetişmiş insan kaynağı potansiyeline bağlıdır. Ülkemizde bugün çocuklarımızın ve gençlerimizin millet olma bilinci ile demokrasiyi ve çağdaş yaşamı özümsemiş, aklı ve vicdanı hür, düşünen, üreten ve en önemlisi edinimlerini insanlık yararına kullanabilme yetisine sahip bireyler olarak yetişmesi ancak öğretmenlerimizin emek ve gayretleri ile mümkün olacaktır. Kadim medeniyetimizde eğitimin temel unsuru olan öğretmenlerimizin yetkinlik ve yetenekleri eğitimle güçlendirilmiş, toplumun geleceğe hazırlanmasını kendine görev olarak belirlemiş bireyler olarak yetiştirilmeleri ise, hedeflerin de ötesine ulaşabilecek yolun başlangıç noktasıdır. Ülkemizi, Başöğretmenimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği hedeflere çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Bu vesile ile terör saldırılarında ve görev başında kaybettiğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."




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