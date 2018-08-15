River Mill Park’ta canlı müzik şöleni gerçekleştirilecek

Zonguldak’ın Çaydeğirmeni Beldesinde yeni faaliyete geçen ve bölgenin tek 4 yıldızlı tatil köyü olan River Milli Park’ta bayramın ikinci günü canlı müzik şöleni gerçekleştirilecek. 7 kişiden oluşan grup Rengarenk orkestrası tarafından 28-08-2018 saat 20.00’de gerçekleştirilecek konser ile ilgili bilgi veren River Mill Park Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Cıvak,” Öncelikle bölgemizin tek 4 yıldızlı tatil köyümüzü hayata geçirmenin onur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bundan sonra tatil köyümüzde bir tatil beldesinde ne varsa bizde de o etkinlikler olacaktır. İlk etkinliğimizi de canlı müzik şöleni ile hayata geçireceğiz. Bayramın ikinci günü akşamı vatandaşlarımıza unutulmaz bir canlı müzik şöleni sunmayı hedefliyoruz. Bundan sonra da zaman zaman gerek ülke genelinde gerekse de bölgemizde tanınan sanatçılarımızı konuk ederek yöre halkımızı bu müzik insanları ile bir araya getirmeyi hedefliyoruz bayramın ikinci günü akşamı tüm vatandaşlarımızı bu canlı müzik şölenine bekliyoruz” diye konuştu.