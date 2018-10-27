Rize Valisi Bektaş, Zonguldak Valiliği'ne atandı

Rize Valisi Erdoğan Bektaş Zonguldak Valiliği'ne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Rize Valisi Erdoğan Bektaş Zonguldak Valiliği'ne atandı. 1 Haziran 2016 tarihinde Rize Valisi olarak görevine başlayan Erdoğan Bektaş'ın Zonguldak doğumlu olması dikkat çekti. İlk ve orta öğretimini Trabzon'un Tonya ilçesinde tamamlayan Bektaş, liseyi Trabzon'da, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. İstanbul Valiliği Kaymakam Adaylığı, Söğüt, Aliağa Kaymakam Vekilliği, Mut, Karaçoban, Kurtalan, Osmaneli, Manyas, Söğütlü Kaymakamlığı, Elazığ ve Kırşehir Vali Yardımcılığı, İnegöl Kaymakamlığı, Üsküdar Kaymakamlığı, Muş, Kastamonu, Manisa ve Rize Valiliği görevlerinde bulunan evli ve üç çocuk babası Vali Erdoğan Bektaş, yeni kararname ile Zonguldak Valiliğine atandı.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ise kararname ile mülkiye başmüfettişi oldu. 1,5 yıldır Zonguldak Valiliği görevinde bulunuyor.