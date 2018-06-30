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30 Haziran 2018 10:55

Rögara sıkışan köpeği yoldan geçen vatandaş kurtardı

Zonguldak’ta ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarılamayan rögara sıkışan yavru köpek yoldan geçen vatandaş tarafından kurtarıldı.

Rögara sıkışan köpeği yoldan geçen vatandaş kurtardı

30 Haziran 2018 10:55


Yayla Mahallesi Liman Caddesi üzerinde rögardan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu Zonguldak Belediyesine ait köpek yakalama timine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin saatlerce uğraşmasına rağmen yavru köpek sıkıştığı yerden rağmen kurtarılamadı. Sıkıştığı yerde yavru köpeği besleyen esnaf ve ekiplerin tüm çabaları sonuçsuz kaldı.


Ümitlerin tükendiği sırada olay yerinden geçen Necdet Kutoğlu isimli vatandaş rögar kapağından içeri girerek yavru köpeği kurtarmaya çalıştı. İlk denemesinde başarısız olan Kutoğlu, ikinci denemesinde ekiplerin ve vatandaşların desteğiyle yarım saatlik çalışmanın ardından yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı.


Sıkıştığı yerden kurtarılan yavru köpek çıkar çıkmaz annesinin yanına koştu. Köpeği kurtarmak için kıyafetleriyle rögara giren Necdet Kutoğlu ise vatandaşlardan büyük alkış aldı.




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