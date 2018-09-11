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Sağanak yağışla gelen çöpler limanı doldurdu

Zonguldak’ta dün etkili olan sağanak yağış sonrası Zonguldak limanı çöple doldu.

Zonguldak'ta dün etkili olan sağanak yağış sonrası Zonguldak limanı çöple doldu.


Zonguldak'ta dün etkili olan yağış sonrası hava sıcaklığı yükseldi. Yağmur sonrası Üzülmez ve Çaydamar Dereleri'nin getirdiği çöpler limana doldu. Balıkçı tekneleri de adeta çöp içinde kaldı. Yağmur suyu ile birlikte gelen çöpler Zonguldak Limanına doldu. Liman içinde toplanan pet şişe ve benzeri çöpler Zonguldak limanında kötü görüntü oluşturdu.


Zonguldak limanının yıllardır çöp rezaletiyle gündeme geldiğini belirten balıkçılar, “Her yıl özellikle kış aylarında yağışlarla dere yükselince Karadeniz çöple doluyor. Duyarsız insanlar dereye gelişi güzel çöplerini atıyorlar. Gördüğünüz gibi dere yükselince bu çöpler limana geliyor ve çirkin manzaralar oluşturuyor. Bu kirliliğe yol açanları cezalandırmak lazım. Ayrıca belediye yetkilileri de bu konuda kalıcı tedbirler almalı" dedi.

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