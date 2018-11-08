Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik, öğrenci temsilcileri ile görüştü

Dr. Sevim Çelik, eğitim öğretim yılı başında düzenli olarak, fakülte temsilcisi ve sınıf temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Sevim Çelik, öğrenci temsilcilerinin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı hakkındaki görüş ve önerilerini dinledi ve fakültede uygulanması düşünülen “Danışmanlık İzlem Formu” hakkında öğrencilerle görüş alışverişinde bulundu. Öğrenci temsilcileri de, dönem başından bu yana eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin yaşanılan sorunları dile getirdi. Gerçekleştirmeyi planladıkları sosyal etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Sevim Çelik, öğrenci temsilcileri ile yaptığı toplantıların, mevcut sorunları saptamada ve düzeltmek üzere gerçekleştirilecek uygulamaları planlamada son derece önemli olduğunu bildirerek katkıları için öğrencilere teşekkür etti.