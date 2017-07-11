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11 Temmuz 2017 17:32

Sağlık çalışanları bu kez sahnede güldürdü

Zonguldak’ın Ereğli ve Alaplı Devlet Hastanelerinin değişik birimlerinde görev yapan sağlık çalışanları ‘Aha da bizim televizyon’ adlı komedi tiyatro oyununu sahneledi.

Sağlık çalışanları bu kez sahnede güldürdü

11 Temmuz 2017 17:32


Kdz. Ereğli ve Alaplı Devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının kurduğu Komedikal Tiyatro ekibi ’Aha da bizim televizyon’ isimli tiyatro gösterisini bir fabrikaya ait kültür merkezinde sahneledi. Yapımcılığını Engin Yılmaz yönetmenliğini ise Hakan Karataş’ın yaptığı tiyatro gösterisinde Nilsu Cengiz, Şengül Demirel, Süleyman Köse, Cemal Baştaş, Suna Kaya, Oğuzhan Karakaş, Dr. Seçkin Duman, Hakan Karataş ve Engin Yılmaz rol aldı.


Sağlık çalışanlarının sahnede gösterdikleri performans usta oyuncuları aratmazken, salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler ise oyunu kahkahalarla izledi. Ücretsiz yapılan gösterimin Eylül ayında tekrar sahneleneceği belirtildi.




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