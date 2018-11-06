Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi tarafından Organ Nakli Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliklerde sağlık çalışanlarına organ naklinin önemi anlatıldı.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Anestesi Uzmanı Hatice Fidan tarafından hastane çalışanlarına organ naklinin önemi hakkında bilgiler verildi. Fidan konferanstaki konuşmasında “Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak organların yerine, canlı veya ölüden alınan yeni, sağlam organın konularak hastanın tedavi edilmesine ”Organ Nakli” denir. Canlıdan yada ölüden nakil yapılabilir. Canlıdan nakillerde Organ nakli gereken hastanın eşinin veya kendisinin 4.dereceye kadar akrabalarından nakil yapılabilir. Ücret karşılığı nakil tüm ülkelerde olduğu gibi bizde de yasaktır. Ölüden nakiller ise beyin ölümü tanısı alarak ölen kişilerden yapılır.

Beyin ölümü tanısı 2 uzman hekimden oluşan heyet tarafından, gerekli bütün tetkikler yapıldıktan sonra saptanır. Koma ve Bitkisel hayat beyin ölümü değildir. Bu hastalarda bazı beyin fonksiyonları çalışmaktadır ve tıbbi destek ile hasta yaşamına yıllarca devam etmektedir.

Beyin ölümü tüm beyin fonksiyonlarının geri dönülmez şekilde kaybolmasıdır ve mutlak ölümdür. Ancak beyin ölünce kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek bu ölü bedende canlılığını çok kısa bir süre daha devam ettirir. Ancak bu esnada eğer daha önceden gönüllü bağışçı olduysak ve ailemiz izin verirse organlarımız başka bir bedende hem yaşamaya hem yaşatmaya devam eder. Herhangi bir yerde mesela kalp krizi sonucu ölürsek kalbi durmuş kişinin diğer organları da anında öleceği için kullanılamaz hale gelir. Ölen kişi bağışçı olsa bile nakil yapılamaz. Ülkemiz yasalarına göre on sekiz yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir. Yaşlılar, sigara alkol kullananlar, Hepatit, Aids diyabet ve hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunları olanlar bile organlarını bağışlayabilir. Bağışlanan organ ve dokular Sağlık bakanlığına bağlı Ulusal Koordinasyon Sistemi ile ülkemiz içindeki tıbben acilliği ve doku uyumuna göre en uygun alıcıya nakil edilir. Aileler organ nakli yapılırken yakınlarının vücudunun parçalanacağını zannederler. Hayatı sona ermiş bile olsa; birçok insana hayat vereceği için, sağlık personelinin bu konuya hassasiyeti çok daha fazladır. Bu yüzden de normal bir ameliyat gibi titiz ve özenli bir cerrahi müdahale yapılır, sadece normal bir ameliyat izi olur. Cenaze aynı diğer ölüler gibi tüm bakımları yapıldıktan sonra hasta yakınlarına teslim edilir. Organ bağışının dini yönden sakıncası yoktur. Dünyadaki diğer birçok din de organ ve doku bağışını insani bir yaklaşım olması nedeniyle desteklemekte ve onaylamaktadır. Kuran - ı Kerim'de “Kim bir insana hayat verirse onun tüm insanlara hayat vermişçesine sevap kazanacağı” beyan olunmaktadır.( Maide suresi, Ayet 32)Diyanet İşleri Başkanlığının kararı da bu yöndedir. Gönüllü bağışçı olmak için Sağlık Müdürlüklerine veya tüm Hastanelere başvurabilirsiniz. 2018 de ülkemizde yaklaşık 2500 böbrek, 930 karaciğer, 72 kalp, 37 Akciğer nakli yapılarak hastalar sağlığına kavuşturuldu. Ülkemizde aile bağları kuvvetli olduğu için, akrabalar arası nakil yapılıyor. Yaşarken böbreğimizi veriyoruz ama ölünce toprağa gömülmesini tercih ediyoruz başkalarına yaşam şansı vermek elimizdeyken. Ancak asıl amaç ölen insanlardan yapılan nakille hayat kurtarmak olmalı. Ülkemiz, maalesef bu konularda çok geri. Ülkemizde yıllık ölüm sayısı 500.000 kişi iken sadece 2000 kişisi beyin ölümü sonucu ölmekte ve sadece bu 2000 kişinin organları şayet bağışlandıysa başkalarına umut olabilmektedir Şu an en sevdiğiniz kişinin yıllar içinde bekleme listesine girmeyeceğinin garantisi var mı? Hiç beklenmedik bir anda yakınını kaybeden bir kişinin organ bağışı için hızlı karar vermesi zordur. Ancak eğer yakınınız hayatta iken organlarını bağışladığını biliyorsanız bu acılı günde bile organ bağışına destek olabilirsiniz” dedi.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi yönetimi ayrıca organ bağışının önemine dikkat çekmek ve organ bağışını artırmak amacıyla hafta boyunca hizmet içi ve halk eğitimleri, ilçe merkezindeki boardlara afiş asma, Çilek Halk otobüslerine duyurular yayınlama, Özdemir AVM de24-25 Kasımda stant açma, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde açılan stantta Belediyenin desteğiyle hazırlanan broşür, kupa ve tişörtlerin gönüllü bağışçılara dağıtımı, askeriyeye, Belediye çalışanlarına ve okullara eğitim verme ve ilçenin mülki, idari amirleri ve ileri gelenleri ile kısa videolarının da yer aldığı

kamu spotlarını hastanede yer alan ekranlarda yayınlama gibi etkinlikler düzenleyecek.