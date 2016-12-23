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23 Aralık 2016 15:04

Sağlık çalışanlarının sorunlarını ve şehir hastanesi modelini konuştular

Sağlık çalışanlarının sorunlarını ve şehir hastanesi modelini konuştular

23 Aralık 2016 15:04

Türk Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uysal, Türk Sağlık Sen Zonguldak Şube Başkanı Arzu Kara ile şube yönetimi Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar’ı makamında ziyaret etti.
Zonguldak’ın sağlık sorunlarının konuşulduğu ziyarette konuşan Ulupınar, sağlıkçıların sorunlarını önemsediklerini ve bu sağlık sorunlarının çözümü noktasında hamleler yapacaklarını belirtti. Ziyaret hakkında bilgi veren Uysal, “Türk Sağlık Sen Zonguldak Şube Yönetimi olarak Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar’ı TBMM’deki makamında ziyaret ettik. Ziyarete Genel Başkan Yardımcımız Abdurrahman Uysal Şube Başkanımız Arzu Kara ve Şube Yönetimiz katıldı. Zonguldak Genelinde Sağlık Çalışanlarımızın ve hekimlerimizin sayıca eksikliğinden kaynaklanan sorunları ilettik. Ayrıca yılan hikayesine dönen Atatürk Devlet Hastanesi İnşaatı ile ilgili olarak Sağlık çalışanlarının ve vatandaşlarımızın taleplerini dile getirdik. 10 yıldır tamamlanamayan ikinci basamak Devlet hastanesinin akıllı hastane modeline çevrilerek Şehir Hastanesi olarak projelendirilmesini ve Zonguldak adına avantaja çevrilmesini dile getirdik. Milletvekilimiz her iki konuyla yakından ilgilendiğini kaydederek ziyaret esnasında bakanlık yetkilileri ve Zonguldak Valimizle görüştü. Yeni hastane binasının Şehir hastanesi modelinde yapılması için çalıştığını sağlık çalışanı ve hekim eksiğinin giderilmesi için konuyu takip edeceğini dile getirdi” ifadelerine yer verdi.



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