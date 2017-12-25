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25 Aralık 2017 11:05

Sağlık müdürlüğünden afet ve acil durum eğitimi verildi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık, Acil Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı Afet Birimince sağlık çalışanlarına yönelik Hastane Afet ve Acil Durum Planı eğitimi verildi.

Sağlık müdürlüğünden afet ve acil durum eğitimi verildi

25 Aralık 2017 11:05


Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Öğretmen evi toplantı salonunda düzenlenen eğitimde Sağlık Müdürlüğü (HAP) Eğitmeni Melek Sümeyye Başbozkurt Yavuz ve Ersin Kaypak, Bartın İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden Yılmaz Ahılık ve Maviye Gün tarafından İl genelinde görev yapan Hastane Yöneticilerine ve personellere yönelik olarak Sağlık Afetler ve tehlikeler konusunda bilinçlenmesi, risklerin azaltılması, olası bir afet anında doğru davranış şekilleri ve korunma yolları ile tahliye konularında sinevizyon sunumu ile geniş kapsamlı olarak eğitim verildi.


Düzenlenen eğitimin ardından törenle eğitime katılan eğitimcilere ve sağlık çalışanlarına İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ertuğrul Güner ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin tarafından sertifikaları verildi.




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