Sendika Başkanı Kara; “Hastane yerinin konuşmaya gerek yok yapılacak yer belli, bizler mevcut hastanelerimizdeki sağlık personeli eksikliğinin giderilmesi için çalışmalıyız. Binayla hastaları tedavi edemezsiniz. İlçelerimize binalar yapıldı personel eksikliği nedeniyle yine sıkıntı yaşanmakta ilimizdeki binaları kalite standartlarına uygun şekle getirilip yeni bina yapılana kadar idare edilir ama sağlık personeli olmazsa yapılacak bina neye yarayacak” dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar ve Memur-Sen’e bağlı sendika başkanları ile sendika binasında basın açıklama yapan Sağlık-Sen Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali Kara, yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Doğu ve Güneydoğu da bile çözülen sağlık personeli eksiği maalesef Türkiye’nin ilk vilayeti, emeğin başkenti Zonguldak’ımızda çözülmemiş, Hasta ve Hasta yakınlarımızı çileden çıkarmaktadır. Ne acıdır ki sağlık personeli eksikliği Düzce ilimize bile acil hasta sevki yaptırmaktadır. Batı Karadeniz bölgesinin lokomotifi olan Zonguldak ilimizdeki sağlık personel eksiği giderilmez ise, mevcut doktorlarımızın bile ilimizi terk edeceği kanaatindeyiz. Binayla hastaları tedavi edemezsiniz. İlçelerimize binalar yapıldı personel eksikliği nedeniyle yine sıkıntı yaşanmakta ilimizdeki binaları kalite standartlarına uygun şekle getirilip yeni bina yapılana kadar idare edilir ama sağlık personeli olmazsa yapılacak bina neye yarayacak. Zonguldak ’da Ortopedi, Çocuk ve yetişkin Psikiyatri, Göğüs cerrahisi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Kalp Damar Cerrahisi Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi pratisyen tabip ve Hemşire eksikliğimiz var. Siz sadece bina ile uğraşıyorsunuz. Olur, ama onunda içi boş olur. Bazı birimlerde hekimlerimiz yeterli olabilir ama bu sadece sistemin yürüyebilmesi için yeterlidir. Siz kocaman bir Hastane düşünüyorsunuz ama hali hazırda doktorumuz yok. Biz çok iyi biliyoruz. Hastası olan vatandaşlarımızın çoğu Ankara veya İstanbul’a gidiyor. Zonguldak’ta’ kalmıyorlar. Biz bu sıkıntıyı Sendika olarak da devamlı dile getiriyoruz. Bunu görebilmek için illa sektörün içerisinde olmak da gerekmiyor. Atama dönemlerinde personel eksikliği bildirilmesine rağmen, ne acıdır ki ilimize atama dönemlerinde açılan kadrolara sağlık personelimiz ne yazık ki tercih etmemektedir. Yapılması gereken ise Zonguldak ilimizin mecburi hizmet veya Doğu illerimizdeki gibi zorunlu hizmet bölgesi kapsamına alınması gerekmektedir. Aksi takdirde sağlık personeli eksiğimiz katlanarak artacaktır" dedi.

"Milletvekillerimizi ve siyasileri göreve davet ediyorum”

Hastane konusuyla ilgili Zonguldak Milletvekillerini göreve davet eden Sağlık-Sen Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali Kara, "Sonuç olarak şunun bilinmesini isteriz ki önemli olan hastane yerinin tartışılmasıyla zaman kaybetmek değil mevcut hastanelerin doktor hemşire ve sağlık çalışanı açığını gidermektir. Doktor ve sağlık çalışanı açığının giderilmesi noktasında başta milletvekillerimiz ve siyasi irade olmak üzere Zonguldak adına daha fazla ses çıkarılması ve kamuoyu oluşturulmasını önemli olduğuna inanıyor bu konuda bütün yetkilileri göreve davet ediyoruz. Sağlık sen Zonguldak şubesi olarak bu konunun takipçisi olacağımızı ve gelişmeleri Zonguldak kamuoyuyla paylaşacağımızı bildirir saygılar sunarız" şeklinde konuştu.