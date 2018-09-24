Şahim “İnanıyorum ki beni aday gösterecekler”

Ereğli ilçesi Belediye Başkan Aday Adayı Erol Şahin ilçe merkezinde bin 500 kişiye Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, aday adayı olarak yola çıktığını ve genel merkezin kendisini aday göstereceğine inandığını vurguladı.

Ereğli Belediye Başkan Aday Adayı Erol Şahin, Devrim Bulvarı Hükümet Konağı karşısındaki alanda yaklaşık bin 500 kişiye aşure dağıttı. Eşi Feyzan Şahin ile birlikte vatandaşlara aşure ikram eden Şahin, Muharrem ayının birlik ve beraberliği simgelediğini, kendilerinin amacının Ereğli'de birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu belirterek, bu nedenle halka aşure dağıttıklarını anlattı. Şahin konuşmasında “Muharrem ayındayız, bizim özel adetlerimizden biride bu ayda komşulara aşure ikram etmektir. Bizde bu günün anlamına yakışır bir şekilde aşure yaptırdık ve burada halkımıza ikram ediyoruz. Onlarla paylaşmaktan, birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün eşimle beraber öğle saatlerine denk getirdik, mesai çıkışlarında ki arkadaşlarda faydalanabilsin diye. Gördüğünüz gibi aşure ayı olması nedeniyle yoğun bir ilgi var” dedi.

Aday adaylığını açıklamasının ardından aldığı tepkilerin sorulduğu Şahin, çok büyük destek gördüğünü ve genel merkezin kendisini aday göstereceğine inandığını söyledi. Şahin konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Çok güzel tepkiler alıyoruz tabi, birçok çevrelerden geri dönüşler oldu. Bu çevrelerin çok kuvvetli ve güçlü olduğunu gördük. Bu dönüşler bizim gücümüze güç kattı. Şimdi daha güçlü yürümek istiyoruz bu yolda. Eğer genel merkezimiz bizi aday gösterirse ve arkasından Ereğli halkı da bizi takdir ederse inşallah Ereğli'de güzel hizmetler yapacağımı ve bu birikime sahip olduğumu düşünüyorum. Ereğli bunu hak ediyor. Amacım Ereğli'de ne eksikler varsa bu eksikleri tamamlamak ve Ereğli'nin kalitesini arttırmak. Birçok eksiğimiz var, bunları hep beraber biliyoruz. Artık Ereğli'ye katkı sağlamak içinde mesaimizi harcamak ve enerjimizi ona tüketmek gerekiyor. Bu amaçla yola çıktık. Ereğli halkı takdir ederse sonucu hep beraber göreceğiz. Eğer olmazsa, aday gösterilmezsem, kim aday gösterilirse onun arkasında yan yana yolda yürüyeceğiz. Ama ben inanıyorum ki aday beni gösterecektir. Çünkü gelen tepkiler öyle. Siyasi geçmişimiz, parti içinde ki duruşumuz, ilçede yöneticilik yapmış olmamız Ereğli'de AK Parti tarafında yapılan hizmetlerde yüzde 80'inin bizim dönemimizde yapılmış olması büyük bir avantajdır. O dönemde ki siyasi büyüklerimiz ile birlikte Ereğli'ye çok şeyler kazandırdık. Devlet hastanesinden, Ormanlı Köprüsü'ne, Gülüç Köprüsü'nden Ereğli-Düzce yoluna, Vergi Dairesi'nden, Adliye binasına, spor salonlarına, KÖYDES, BELDES projeleri, köylerde ki çöplerin toplanmasına, asfalt yapılmasına kadar onlarca güzel hizmet, bizim ilçe başkanlığımız döneminde Ereğli halkı kazandı. Biz istiyoruz ki; aynı yoğunlukta ki güzel hizmetleri Ereğli Belediyesi'nde de devam ettirip Ereğli'ye kazandıralım. Bizden önce Belediye başkanlarının yapamadıkları ne varsa onları yapacağız ve yaptıklarına da teşekkür edeceğiz. Kavga etmeden herkesi kucaklayarak amacımız Ereğli'ye hizmet etmek. Halkımız isterse, Cenab-ı Allah takdir ederse gerçekleşecektir, kimse engel olamaz.”

Şahin, aşure dağıtımı sırasında MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ile de bir süre sohbet etti. Vatandaşlardan gelen sorunları da dinleyen Şahin, kendisinden yardım isteyen yaşlı bir kadını evinde ziyaret edip yardımcı olma sözü verdi.

Şahin'e destek amacıyla etkinliğe Ereğli İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Yusuf Karaoğlu ve yönetimi, AK Ocaklar Başkanı Celal Yıldız, STK Başkanları, muhtarlar, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.