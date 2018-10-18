Şahin iş adamlarını bilgilendirdi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası, Bilançoların Güçlendirilmesi, Konkordato ve Arabulucuk ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kdz. Ereğli TSO tarafından düzenlenen toplantıda Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin Bilançoların Güçlendirilmesi ve Konkordato, Avukat Ahmet Köse arabuluculuk ile ilgili Ereğli TSO üyelerini bilgilendirdi. Kdz. Ereğli TSO toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılım yoğun oldu.

Eğitim toplantılarını kendilerine ödev edindiklerini söyleyen Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Keleş konuşmasında, “Malum ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik anlamda ki zor şartlarda biz ticaret yapanlar, ticarete yön verenler olarak, gerekli eğitim ve seminerleri düzenlemeyi kendimize ödev edindik. En güncel konulardan bir tanesi konkordato süreci ve ekonomik kriz dolayısıyla bilançolarda ki olumsuz etkinin işletmelerimiz tarafından en az hasarla atlatılması, bankalar ve iş yaptığımız kuruluşlar nezdinde. Bu konu üzerin e Yeminli Mali Müşavirimiz Erol Şahin'in bir sunumu olacak. Avukatımız Ahmet Köse, işçi, işveren davalarında arabuluculuk eğilimi ile bu hasarın en az nasıl atlatılabileceği noktasında kendisinin sunumu olacak. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İlk olarak Bilançoların Güçlendirilmesi ve Konkordato hakkında katılımcılara bilgi veren YMM Erol Şahin, TSO yönetimine teşekkür etti. Şahin, “Öncelikle yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntılar var. Geldiğimiz noktada ekonomimizdeki bazı verilerin bozulması mevzu bahis. En önemli husus, döviz ve faiz oranlarındaki artış. Bundan hepimiz etkileniyor, sokakta ki vatandaş bile etkileniyor. Ayrıca şu da konuşulması gereken bir konu, sıkıntı yaşayacak şirketlerden bir tanesi yabancı firmayla çalışıp döviz bozduran şirketler, alacağından daha fazla döviz borcu olan şirketler bir sıkıntı içerisindeler. Her zaman sıkıntıları biz yaşıyoruz, bu zamana kadar da atlattık. Ama her atlatışımızda bazı firmalarımız iflasa sürüklendi. İflas ertelemeye sürüklendi. Sizin elinizdeki döner varlıklılarla bir yıl içerisinde ödenecek borçları karşılayabiliyorsanız, bu güzel bir şey. Banka da ki parayı çeker, orada ki malları satar, bir yıl içerisinde ödenecek bütün borçları ödersiniz. Rahata kavuşursunuz, ödem şansınız var. Şimdi bir şirketin fabrikası var, ofis binası var, borçları ödemekte zorlanıyor. Bilanço yapısı bozulmuş artık sıkıntı yaşıyor. Mala yüklenecek. Mala yüklenince devlette teşvik veriyor. Diyor ki firmaya, daha fazla kredi kullanma, elindeki malı sat. Ben vergimden vazgeçiyorum. TSO yönetimine ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Dinlemeye gelen tüm arkadaşlarımıza, vergi dairesi müdürümüze, iş adamlarımıza, Zonguldak odamız temsilcisine, meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Arabulucuk ile ilgili sunum yapan Avukat Ahmet Köse, arabulucunun önemine değinerek, şu şekilde konuştu: “Mahkeme şu mantıkla bakıyor, diyor ki; işçi dediğin kişi ilkokul mezunu bile olmayabilir, cahil birisi olabilir. Tarla da çalıştırdığımız, inşaatta çalıştırdığımız amelelerin birçoğu okuma yazma bilmiyor. Ama sen tüccarsın, her şeyi kanununa kuralına göre yapacaksın diyor. İşveren muhasebeciye hesapları gönderiyorum diyor, siz hesapları yapıyorsunuz, adam imzayı atıyor. İşveren elden parayı veriyor, mahkeme nazarıitibar almıyor. Orada çok önemli bir nüans var. İbranamedeki beş bin lira aldım, üç bin lira aldım kelimesini işçi mahkeme de itiraz etse, onu bile alır. Arabulucuyu hâkim niteliğinde sayıyor. Artık Adalet Bakanlığı'nın yetkisi bu. Bu nedenle arabuluculuk müessesini kullanmanız lazım. Ben tavsiye etmiyorum ama şirketinizin avukatı aynı zamanda arabulucu o dahil bu müzakereleri yapabiliyor. Sadece karşı tarafa söylemesi gerekiyor işçinin. Ben bu şirketin avukatıyım aynı zamanda arabulucuyum, beni kabul ediyorsan bu arabuluculuğu yaparım diyor. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Kanunen sıkıntısı olmasa bile ilerde etik anlamda sıkıntı oluşturabilir.”

Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.