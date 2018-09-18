Şahin: “Kavga etmeyeceğim, herkesi kucaklayacağım”

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi eski AK Parti İlçe Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin, Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı'na aday adayı olmayı düşünen ve bu konuyla ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile görüş alışverişinde bulunan, AK Parti Kdz. Ereğli eski İlçe Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin, Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Çimen ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Amacının Ereğli'ye hizmet olduğunu söyleyen, AK Parti Kdz. Ereğli eski İlçe Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin, tüm halkı kucaklayacağını söyledi. Şahin konuşmasında, “Yola çıktığınızda birlikte çalışacağımız kesimde size destek olması lazım ve Cenabı Allah'ında takdir etmesi lazım. Bizim amacımız kentimize katkı sağlamak. Bugüne kadar yapılan hizmetler için herkese teşekkür edeceğiz. Benim asla kavgam tartışmam ve şehri germem söz konusu olmaz. Ben barışçıl ve dost bir insanım. Güler yüzlü insanların karşısına çıkıp herkesi kucaklamamız lazım. Olur da aday adaylığından sonra aday olursak bana sataşma olsa dahi hiçbirine cevap vermeyeceğim, teşekkür edip sarılacağım. Yoluma devam edeceğim. Benim ilçe başkanlığı yaptığım süreçte o dönem ki başbakanımız, bakanımız ve milletvekillerimizle beraber çok büyük hizmetler kazandırdık. İnşallah görev alırsak daha fazla çalışıp kentimizin kalkınmasını hep birlikte sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Ereğli'ye güzel hizmet yapan herkese kapısının açık olduğunu vurgulayan Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Çimen, Şahin'in yanında olduklarını belirtti. Çimen, “Güzel hizmetler yapacağınıza eminiz. Elbette büyüklerin takdiri, inşallah adaylığınız açıklanır. Hep yanınızda olacağımızdan emin olabilirsiniz. Gerçekten samimiyetimle konuşuyorum; bu bir süreçtir. Ereğli'ye güzel hizmetler veren herkese kapımız açıktır” dedi.

Şahin, daha sonra AK Parti Kdz. Ereğli Eski İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sucu ve Kdz. Ereğli Belediyesi Meclis Üyesi Cumhur Nalcı ile bir süre sohbet etti.