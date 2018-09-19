Şahin, Kaymakam Çorumluoğlu ile görüştü

Ereğli Eski İlçe Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'na yeni atanan İsmail Çorumluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şahin gün içerisinde Kaymakam Çorumluoğlu'nun yanı sıra esnaf ve muhtar ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ereğli Eski İlçe Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakam Çorumluoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Şahin, Ereğli'nin sorunları ve eksikleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Çorumluoğlu'nun ziyaretinin ardından, Kdz. Ereğli Bağlık Mahallesi Muhtarı Muhsin Aydın, Ereğli Eski İlçe Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin'i ziyaret etti. Bağlık Mahallesi'nde ikamet eden Şahin, Muhtar Aydın ile beraber mahallenin sorunları hakkında görüştü. Özellikle spor alanında gençler için yapılması uygun olan konular hakkında konuşan Bağlık Mahallesi Muhtarı Aydın, Şahin'e çıktığı yolda başarılar diledi.

Esnaf, muhtar ve vatandaş ziyaretlerini sürdüren Ereğli Eski İlçe Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin, ilk olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ege Berk Çatakoğlu'nu tebrik etti. Şahin, gençlere önem verdiğini ve destekleyicileri olduğunu ifade etti.

Şahin, Sarıkorkmaz Muhtarı Ali Kocatürk'ü ziyaret ederek kendisi ile bir süre sohbet etti. Sarıkorkmaz Muhtarı Ali Kocatürk, 2004 yılında ilk muhtar olduğunda Erol Şahin ile beraber görev yaptıklarını söyledi. Kocatürk konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “ Erol bey İlçe Başkanı iken ben muhtar olmuştum. Beraber dolu dolu çalışmalarımız oldu. Çıkmış olduğu yolda başarılar diliyorum. Başarılarına başarı eklemesini temenni ediyorum. Hakkında hayırlısı ne ise o olsun. Belediye Başkanlığı çok önemli bir görev, özellikle biz muhtarlar nezdinde. Belediye Başkanlığı görevinde arkada ki ekip de çok önemli rol oynuyor. Ben tekrar Erol Bey'e başarılar diliyorum.”

Şahin ziyaretlerini esnaf gezileriyle sona erdirdi.