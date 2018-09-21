Şahin muhtarlar ile buluştu

Ereğli Eski İlçe Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Ereğli Eski İlçe Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, mahalle ve köy muhtarlarını ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Şahin'in İlçe Başkanlığı döneminde Ereğli'ye yaptığı hizmetleri bildiklerini söyleyen Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, kendisine çıktığı yolda başarılar diledi. Kılıç konuşmasında, “ Erol Şahin bizim tanıdığımız, bildiğimiz bir isim. İlçe Başkanlığı döneminde yaptığı hizmetler, Ereğli'ye çok şey kazandırdı. Ereğli- Düzce yolunun bitirilmesi, hastaneler, spor salonundan okullara, KÖYDES ve BELDES projesi kapsamında yapılan çalışmaları unutmadık. Erol Bey'i 20 yıldır tanıyorum, çıktığı yolda kendilerine başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin inşallah” ifadelerine yer verdi.

Koordineli bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirten Ereğli Eski İlçe Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin, kavga ve dövüş ile kaybedecek zamanın olmadığını vurguladı. Şahin, “Öncelikle sevgili Muhtarlar Derneği Başkanımız Şükrü Kılıç'a ve burada bizi karşılayan değerli mahalle muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ekip çalışmasını seviyorum, koordineli bir çalışmaya ihtiyaç var. Kavga ve dövüş ile kaybedecek zamanımız yok. Kavgacı bir yapım yok. Geçtiğimiz dönemlerde yaptığım parti yöneticiliğimde yapıcı olmaya, kavga etmemeye gayret gösterdim. Sorunlara karşı tutumuz ile biz zaten bunları ispatladık. Ereğli'mizin birlikteliğe ihtiyacı var. Her alanda birlikte hareket etmek gerekiyor. Ben bu birlikteliği sağlayabileceğimi düşünüyorum. Muhtarlarımıza yeniden teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.