Şahin “Trafik sorununu şoför esnafı ile birlikte çözeceğiz”

Ereğli Belediye Başkan Aday Adayı Erol Şahin, Kdz. Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek ve yönetimini ziyaret etti.

Ereğli Belediye Başkan Aday Adayı Erol Şahin, Kdz. Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek ile 2. Başkan Ahmet Küçük'ü ziyaret ederek bir süre sohbet etti. yönetimini makamında ziyaret etti.

Ereğli'nin en büyük sorununun ulaşım olduğunu söyleyen Ereğli Belediye Başkan Aday Adayı Erol Şahin, başkan olduğu takdirde Şoförler ve Otomobilciler Odası ile beraber trafik sorununu çözeceklerini ifade etti. Şahin konuşmasında, “Bugün sizi belediye başkan aday adayı sıfatımla ziyaret ediyorum. Sizlerden destek istemeye geldim. Eğer olurda belediye başkan adayı olursam ve akabinde seçilirsem, Ereğli'nin birçok problemi var. Çözülenler var, çözülemeyenler var. Ulaşımla ilgili büyük sıkıntılarımız var. Bana sorarsanız Ereğli'nin en büyük problemlerinin başında trafik ve otopark sorunu var. Çünkü bir vatandaş olarak Ereğli'de hep beraber yaşıyoruz. Arabaları park edecek yer bulamıyoruz. Gelir gelmez el atacağımız sorunların başında ulaşım geliyor. Otobüslerin, taksilerin, araçların bu sebeple daha fazla yakıt yaktığını ve zaman kaybına uğradığını biliyoruz. Yollarımız o kadar dar ki hem vatandaş gideceği yere daha geç vakitte gidiyor, hem de daha fazla yakıt sarf ediyor. Bunun sebebi park yerimiz olmadığı için, yollarımızda daralma var. Ereğli'nin farklı birkaç noktasına otoparklar yapılması gerekiyor. Kendi adıma tespit ettiğim 4-5 yer var. En başta kent meydanının altı olmak üzere, birkaç noktaya otopark yapmak lazım. Bu projenin başarılı olacağına inanıyorum. O zaman Çınaraltı civarındaki araçları da otoparka sokmuş olacağız, o yolda rahatlayacak. Çarşı içerisinde de otopark düşüncemiz var. İnşallah zamanı gelince açıklayacağız projelerimizi. İnsanların bu projelerle yol kenarlarına araba park etmelerine engel olabiliriz. Modern Avrupa şehirlerine gittiğimizde sokaklarda bir tane araç yok. Bütün arabalar yer altında, korunaklı. Benim bir felsefem var, bir sorun varsa eğer, bu sorunun tarafları ile görüşmeden o soruna neşter vurmam. Belediye başkanı olduğumda nedir sorun, o sorunun tarafları kim, bu sorunun çözümünden kimler menfaatlenecek ya da kimler zarar görecekse bu insanlar ile beraber organize edeceğiz. Yani istişare edeceğiz, danışacağız. Ortak noktaları bulmamız gerekiyor. Bu manada sizi ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum, sizler bizim paydaşımız olacaksınız. Biz olmazsak başka arkadaşımızda olursa yine sorunların çözümü için mücadele edeceğiz. Sizin şahsınız da tüm şoför arkadaşlara da çalışanlara da başarı, sağlık, sıhhat diliyorum” dedi.

Şahin'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Kdz. Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek, Ereğli siyasetçilerine sitem etti. Civelek, her gelenin aynı şeyi söylediğini fakat icraat noktasında kimsenin olmadığını belirterek, Ereğli Belediye'sine gelecek kişi ile aynı sorunu yaşamak istemediklerini vurguladı. Civelek, “ Biz teşekkür ederiz şoför esnafı olarak. Bizleri ziyaret etmek, şoför esnafını komple ziyaret etmek demektir. Fakat Erol Bey, inşallah olur fakat her gelen sizin gibi konuşuyor, zaman geliyor seçildikten sonra bir kere arayıp soran yok. Vekiller olsun, siyasetçiler olsun, seçilenler olsun hepsi aynı. Bir sorun çözülecekse, pazaryerinin bir sorunu çözülecekse pazarcı esnafıyla çözülür, pazarcı odası esnafıyla çözülür. Ereğli'de bir trafik sorunu varsa, muhakkak en azından bizim fikirlerimiz ile alınır. Sizlerde, seçilenlerde bundan faydalanması lazım bizden ama eğri olur ama doğru olur. Yanlışa da biz ortak olmuş oluruz. Yani belediyenin biraz yükünü hafifletmiş oluruz. Bu Ereğli bizim Ereğli'miz. Burada birlik, beraberlik, her seçilen insan Ereğli'ye bir şeyler yapmak için gelir. Bizlerde bir şey yapmak için buradayız. Kim gelirse gelsin fakat istişare çok önemli. Biz Kent Meydanı'na kesinlikle karşı değiliz. Kent Meydanı olması gerekir. Kent Meydanı Ereğli'nin ufkunu da açar. Fakat bir şey yaparken de, bir yerleri kısıtlamamak lazım” ifadelerine yer verdi.

Civelek'in konuşmasının ardından söz alan Şahin, geçmişte gerek ilçe başkanlığı ve gerekse diğer yönetim yaptığı yerlerde söz verip de yapmadığı hiçbir şeyin olmadığını belirterek, belediye başkanı olduğu takdirde kesinlikle istişareye açık olacağının sözünü verdi.