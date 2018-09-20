Şahin, Türk Metal'den destek istedi

Ereğli Eski İlçe Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan'ı makamında ziyaret etti.

Ereğli Eski İlçe Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin, Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Eski Şube Başkanlarından İlhami Erdoğ ile birlikte Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan'ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Şahin'e çıktığı yolda başarılar dileyen Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, kendisi ile çocukluk arkadaşı olduğunu ifade etti. Desteklerinden dolayı Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan'a teşekkür eden Şahin ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi; “Metin başkanımızla çocukluk arkadaşıyız. Sendikanın eski şube başkanlarından İlhami Erdoğ abimizle kendisini ziyaret etti. Sendikacılık, Erdemir ve Ereğli'nin belli konularında sohbet edip, fikir alış verişinde bulunduk. Bizler hem ilçe başkanlığım döneminde hem öncesinde hem de sonrasında Erdemir çalışanlarımızın yanında olduk. Türk Metal Sendikası'nın her mücadelesinde yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Hepimizin ortak gayesi Ereğli'de güzel şeyler olması ve gelişmesidir.”

Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Eski Şube Başkanı İlhami Erdoğ, sohbet sorasında geçmişte sendikal bir konuda yaşadıkları ciddi sorunu dönemin Ereğli İlçe Başkanı Erol Şahin'e anlattıklarında, kendisinin kısa sürede sorunu çözdüğünü ve her zaman çalışanların yanında olduğunu söyledi.

Şahin, Erdoğ ve Ercan bir süre sohbet ettikten sonra ziyaret sona erdi.