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31 Aralık 2016 13:53

Şahin yeni yılı kutladı

Şahin yeni yılı kutladı

31 Aralık 2016 13:53

Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin, yeni yılı kutladı.
Şahin yeni yılı kutladığı mesajında şunları kaydetti;
“Geride bıraktığımız yılda birçok acı şey yaşadık. Millet olma şuurunu en güzel şekilde sergileyerek tüm acı olayların üstesinden geldik. 2016 yılı, ülkemiz için terörle mücadelenin yoğun yaşandığı, şehit ve gazilerimizin olduğu, iç ve dış mihraklar tarafından birçok eylemin gerçekleştirildiği bir yıl oldu. Tüm bunlara rağmen devletimiz ve aziz milletimizin vakur ve dik duruşu, basiret ve feraseti sayesinde şer odakları amaçlarına ulaşamadı. Yeni yılda inanıyorum ki ülkemiz bir daha böyle elim hadiselerle karşılaşmayacak. İnşallah huzurlu, güvenli, sağlıklı ve başarılı yarınlara emin adımlarla hep birlikte yürüyeceğiz. Hemşerilerimizin hayat standardını yükseltmek ve güzel ilçemiz için sürdürdüğümüz hizmet aşkı, yeni yılda da devam edecek. Bu vesileyle şehit ailelerimize Allah’tan sabırlar diliyorum. Kozlu’lu şehitlerimizin ailelerine de selamlarımı gönderiyorum, sabırlar diliyorum. Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet ve mağfiret; gazilerimize de acil şifalar ve sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. 2017 yılının başta Kozlulu hemşerilerimiz, milletimiz ve memleketimiz olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.



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