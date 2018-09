Şahin, yöresel dernek temsilcileri ile buluştu

Ereğli ilçesi Belediye Başkan Aday Adayı Erol Şahin, ilçede faaliyet gösteren yöresel derneklerin başkan ve yöneticileri ile sabah kahvaltısında bir araya gelerek sohbet etti.

Ereğli İlçesi Belediyesi Başkanı Aday Adayı Erol Şahin bu sabah Sahil Kafe'de ilçede faaliyet gösteren 30'a yakın yöresel derneğin başkan ve yöneticileri ile kahvaltı yaptı. Yöresel dernek başkanlarına kendisini tanıtan Şahin ilçe başkanlığı döneminde hep uzlaşmadan yana olduğunu ve bu sayede ilçeye birçok eser kazandırdıklarını söyledi. Kendisi hakkında dernek başkanlarına bilgi veren Şahin “1966 Kdz. Ereğli doğumluyum. Eşim Bölücek Köyü'nden. Büyük oğlum avukat, küçük oğlum iç mimar. 2006 yılından bu yana bölgenin ilk ve tek yeminli mali müşaviri olarak halen faaliyet gösteriyorum. Karadeniz'de iki tane bağımsız denetim şirketi var. Bunlardan biri olan Yöntem Bağımsız Denetim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Siyasi olarak ise 2001 yılında AK Parti'de kurucu olarak yer aldım. Daha sonra iki dönem ilçe başkanlığı yaptım ve milletvekili aday adaylığı için görevimden istifa ettim” dedi.

Çocuklarının büyüyüp kendilerinin sahibi olduğunu ve bölgeye daha rahat hizmet edebilmek için aday adayı olma niyetini ortaya koyduğunu dile getiren Şahin, önce aday olup ardından da halk takdir ettiği takdirde 31 Mart akşamı Kdz. Ereğli Belediye Başkanı olmayı öngördüğünü ifade etti. Şahin konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Bu süreçte halkımız takdir ederse partimizde bizi aday olarak ortaya koyacaktır. Diğer partilerinde adayları ortaya çıktığında Ereğli'mizde güzel bir seçim yapmayı bekliyoruz. Etik kurallarına uyulan, kavganın olmadığı, kardeşahane bir seçim olmasını temenni ediyorum. Birlik ve beraberlikte Ereğimiz için daha büyük menfaatler var. Eğer Ereğli halkı bize bu görevi verirse ben yapım gereği uzlaşmacıyım, ekip çalışmasına önem veren birisiyim. Daha önceki siyaset hayatımda da, mesleğim gereği de hep yöneticilik yaptım. Belediyenin daha iyi yönetilmesi, yapılamayanların yapılması için gayret gösteririz. Tabi ki bunları hep birlikte yapacağız. Adaylık sürecinde zaten projelerimizi, yapacaklarımızı konuşacağız. Belediye meclisinde birlikte yürüyeceğimiz ekibimizin her birinin belediye başkanlığı yapabilecek nitelikteki arkadaşlarımızdan olması lazım. 52 yaşındayım ve Ereğli'ye güzel şeyler yapmak istiyorum. Tek amacım arkamızdan güzel eserlerle anılmak. ‘Erol Şahin diye bir belediye başkanımız vardı. Geldi, Ereğli'ye güzel hizmetler yaptı. Allah razı olsun' denilmesi en isteğim olur. Eğer hakkımızda hayırlısı ile Allah nasip etsin, hayırlı değil ise de nasip etmesin. Her bir dernek yöneticimizden bu konuda destek istiyorum. Sizlerin desteği, Cenab-ı Allah'ın da takdiri ile belediye başkanı olursak Ereğli'yi hep birlikte yöneteceğiz. Partinin içinden gelmem nedeniyle AK Parti tabanında hiçbir problemim yok, büyük bir teveccüh olduğunu görüyorum. Aslında bu bir parti seçimi değil. Diğer partililerinde desteğini alacağıma inanıyorum. Başkan seçildiğimiz andan itibaren parti rozetimizi bir tarafa koyup herkesin ve her kesimin belediye başkanı olacağım. Eğer seçilirsem kesinlikle partizan bir tavır asla sergilemeyeceğim. Bu gün milletvekili seçilen arkadaşlarımızla ben ilçe başkanıyken birlikte görev yaptık. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Onlarla da uyum içerisinde çalışıp Ereğli'ye güzel hizmetler kazandıracağımıza inanıyorum. Geçmişte görev yapan hangi, belediye başkanımız bir çivi çakmış ise bizim görevimiz onlara teşekkür etmek olur. Ben belediye başkanlığıma seçildiğimde ayrıca şunu yapacağım; diğer partilerden seçilemeyen arkadaşlarımın projelerine de sahip çıkıp onları Ereğli'ye kazandırmak için çalışacağım. Ayrı gayrı olmayacak, kin ve düşmanlık yok. Hep birlikte olacağız.”

Şahin'in konuşmasının ardından bazı dernek yöneticileri yöresel dernek yöneticileri ile belediye yönetiminin sık sık bir araya gelip ilçenin sorunları ve çözüm önerileri hakkında fikir alış verişinde bulunmasını istedi. Şahin'de bu isteğe olumlu yanıt vererek hem STK temsilcileri ile hem de muhtarlarla Ereğli'yi birlikte yöneteceklerini dile getirdi.

Kahvaltı yaklaşık 2 saat süren sohbetin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.