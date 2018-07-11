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11 Temmuz 2018 15:39

Sahipsiz hayvanlar için "Bir kap su, bir kap yemek" çağrısı

Hayvan Hakları Konfederasyonu Zonguldak İl Temsilcisi Suzan Arığ, sıcak yaz aylarında sokak hayvanlarının su ve beslenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla sokak hayvanları için vatandaşlara ‘Bir kap su bir kap yemek’ koyun uyarısı yaptı.

Sahipsiz hayvanlar için

11 Temmuz 2018 15:39


Sıcak yaz aylarının gelmesiyle sokak hayvanlarına yönelik uyarı yapan Arığ, ’Bir kap su bir kap yemek’ sloganıyla vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Arığ, sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini ifade ettiği açıklamasında; "Bir kap su, bir kap yemek hayat kurtarır. Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle sokak hayvanlarına karşı vatandaşların daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Herkes kapısının önüne bir kap su koyarsa, can dostlarımız bu sıcak havalarda susuz kalmaktan kurtulurlar. Daha önce alışık olmadığımız derecede yüksek sıcaklarda insanlar bile kaçacak delik ararken hayvanların durumunu düşünmek zorundayız. Sıvı almadan bu sıcak günleri atlatmaları imkansız. Sokak hayvanları susuzluktan ölmesin, bunun için tüm Zongudaklı vatandaşlarımızı ‘Bir kap su, bir kap yemek’ sloganı ile uyarılarına kulak vermeye çağırıyorum. Sokak hayvanları da unutmamalı, onların yaşam haklarını korumamız gerekiyor" dedi.




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