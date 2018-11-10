Sahte polisler dolandırıcılıktan tutuklandı

Zonguldak'ta kendini polis olarak tanıtarak 63 yaşındaki kadının yaklaşık 70 bin lirasını dolandırmak isterken yakalanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, 63 yaşındaki kadına isminin terör örgütünün listesinde yer aldığını ve kendisini kurtarabilmek için paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Bunun üzerine panik yaşayan 63 yaşındaki Yaşar K. isimli kadın, polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Bu sırada şüpheliler Yunus E.Ş. (26), İsmail K. (29), Eray E. (20) ve Volkan K. (24) 34 BEL 947 plakalı araç ile buluşma için planlanan Bahçelievler Mahallesi Hakkı Çavuş Parkı'na geldi. Burada kadının gelmesini bekleyen dört şüpheli karşılarında polisleri görünce kısa süreli şok yaşadı. Kısa süren kovalamaca sonucu 4 zanlı kıskıvrak yakalandı.

Yaşar K.'ye ait 25 bin TL, 4500 İngiliz Sterlini, 36 adet küçük altın ise ekiplerce sahibine geri teslim edildi. Haklarında ‘dolandırıcılık' suçundan işlem yapılan dört şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin 4'ü dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.