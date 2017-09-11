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11 Eylül 2017 12:54

Sakindere projesi çalışmalarına başlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi’nin 1 Ağustos 2017’de ihalesine çıktığı Sakindere Islah Projesi’nde çalışmalara yer tesliminin ardından başladı.

Sakindere projesi çalışmalarına başlandı

11 Eylül 2017 12:54


Başkan Yardımcısı Deniz Koca ile Sakindere mevkisindeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, söz konusu projenin 10 ayda tamamlanacağını belirtti. Başkan Uysal konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“Tüm Bağlık Mahallesi’nin beklediği projeye kazmayı vurduk. Bildiğiniz gibi söz konusu proje, 01 Ağustos’ta 1 milyon 683 bin lira ile ihaleye çıkmıştı. İhaleyi alan firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra çalışmasına başladık. 280 metrelik ıslah yapılacak proje kapsamında, duvar yükseklikleri 5’er ve 3’er metre olacak. Dere kenarında 6 metre gezi yolu, 7 metrelik araç yolu, sağlı sollu kaldırımları ve yeşil alanlar ile birlikte burada paklar, piknik alanları ve futbol sahaları oluşturacağız. Allah nasip ederse 10 ay gibi kısa bir sürede bitirmeyi hedefliyoruz. İlçemize özellikle Bağlık mahallesinde oturanlara hayırlı uğurlu olsun.”


Başkan Uysal proje tamamlandığından Bağlık Mahallesi’nin çok daha güzel bir hale geleceğini söyledi.




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