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Sakindere'de belediye asfalt çalışması başlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından ıslah edilip alt yapısı tamamlanan Sakindere’de asfaltlama çalışmalarına başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından ıslah edilip alt yapısı tamamlanan Sakindere'de asfaltlama çalışmalarına başladı.


Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Bağlık Mahallesi'nde ki trafik sorununu çözmek ve bölgedeki kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için Sakindere'de başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Sakindere'de asfalt çalışmalarına başlandığını belirterek, proje tamamlandığında bölgenin çehresinin değişeceğini söyledi. Başkan Uysal konuşmasında şu bilgilere yer verdi; “Sakindere projemizde asfaltlama çalışmalarına başladık. 6 metrelik gezi yolu, 7 metrelik araç yolu, sağlı-sollu yaya kaldırımları ve yeşil alanlarla birlikte içerisinde park ve piknik alanlarının da bulunacağı, Sakindere çevresinde yaşayan halkımızı kötü koku ve çirkin görüntüden kurtaracak olan Sakindere projemizde ekiplerimiz ışıklandırma, yaya kaldırımı ve iç dekorasyon çalışmalarının yanında asfaltlama çalışmalarına başladı. Projemiz tamamlandığında Sakinderenin çehresi değişecek.”

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