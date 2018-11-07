Sakindere'de çalışmalar sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Sakindere Projesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 1 Ağustos 2017'de ihaleye çıkan Sakindere Projesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Sakindere projesinde çalışmaların devam ettiğini açıklayan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, proje çalışmaların tamamlandığında, Bağlık mahallesini kötü koku ve görüntüden kurtarıp, yürüyüş yolları, ışıklandırma çalışmaları ve peyzaj düzenlemeleri ile birlikte Pazar yeri trafik akışının da rahatlayacağını belirtti. Uysal proje Bağlık mahallesinde oturan vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.