İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakindere'de çalışmalar sürüyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Sakindere Projesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Sakindere Projesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 1 Ağustos 2017'de ihaleye çıkan Sakindere Projesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Sakindere projesinde çalışmaların devam ettiğini açıklayan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, proje çalışmaların tamamlandığında, Bağlık mahallesini kötü koku ve görüntüden kurtarıp, yürüyüş yolları, ışıklandırma çalışmaları ve peyzaj düzenlemeleri ile birlikte Pazar yeri trafik akışının da rahatlayacağını belirtti. Uysal proje Bağlık mahallesinde oturan vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.