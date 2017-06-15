Salih Demir, Filyos Belediye Başkanının iddialarına cevap verdi

Filyos Ateş Tuğla Fabrikasında düzenlenen basın toplantısına Filyos Ateş Tuğlası Makine Madencilik Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü Birol Kıyıcı, Demir Madencilik Etüd Proje Müdürü Şaban Koç ile işçiler katıldı. Zonguldak Yatırım Filyos Ateş Tuğlası Makine Madencilik Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Demir basın toplantısında yaptığı konuşmada, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal’ın iddialarına cevap verdi.

2006 yılında iki farklı inşaat firmasına yer sattıklarını ve yapılan inşaatlarla Filyos’un gelişmesine katkı sağlandığını aktaran Mehmet Salih Demir, “Biz Filyos Ateş Tuğla olarak 2006’da Bükrü İnşaata daha sonra da İsmail Recai Şanlı’ya yer sattık. Bükrü inşaat 150’ye yakın inşaat yaptı ve bunların çoğunu Filyos’un dışındaki insanlara sattı. Filyos’un gelişmesine katkı sağladı. İsmail Recai Şanlı’da inşaata başladı. Belediye Başkanı ile uzlaştığımız taleplerimiz gerçekleşse şimdi futbol sahası yapılmış olacaktı. Tüm bu projeleri Ömer Ünal kendisi bizzat hazırlattı ve bize onaya gönderdi. Bizde onayladık. Biz kendisinden yeşil alanları arazimiz içerisinde dağıtılmasını talep ettik. Deniz kenarında olan 2 bin 600 metre karelik arsayı bana verin diyor. Yani belediyeye verin diyor. Burası imara açıldığı takdirde 3 milyon TL değerinde bir arazi ortaya çıkacak. Biz kendisinden daha önce Bükrü İnşaat ile İsmail Recai Şanlı’ya sattığımız ve imar verilen arazinin hemen bitişindeki yere imar istiyoruz. Bizim farklı bir talebimiz yok” dedi.

Zonguldak Yatırım Filyos Ateş Tuğlası Makine Madencilik Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Demir, konuşmasında Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal’ın hayvan terbiyecisi sözüne atıfta bulunarak, “Benim ve ailemin hayvan terbiyeciliğiyle işi olmaz. Kendisinin bizde 167 bin liralık hissesi var. Dolar bazında bir hissesi Ticaret Kanunu’na göre olması mümkün değil. Tehdit söz konusu olamaz. Kendisi bir Belediye Başkanıdır. Bu makamlar gelip geçicidir. Ben 20 yıl Ticaret Odası Başkanlığı yaptım. Bir günde koltuğu bırakıp gittim. Biz Filyos halkının kazanacağına inanıyoruz. Bükrü İnşaat’ın yaptığı 150 konutun 100’ünü belde dışındaki insanlar satın aldılar. Biz de Filyos’un kazanması için çabalıyoruz. Sonunda Filyos halkı ve hukuk kazanacaktır” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Filyos Ateş Tuğlası Makine Madencilik Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü Birol Kıyıcı basın mensuplarına fabrika gezdirilerek bilgiler verildi.