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31 Mayıs 2018 11:21

Saltukova Gazi Ortaokulu’nda kodlama şenliği

Saltukova Gazi Ortaokulunda Kodlama, Robotik ve 3D Tasarım şenliği yapıldı.

Saltukova Gazi Ortaokulu’nda kodlama şenliği

31 Mayıs 2018 11:21


Saltukova Gazi Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğretmeni Dursun Onat öncülüğünde, öğrenciler beraber hazırlamış olduğu Robotik Kodlama ve 3D Tasarım şenliği büyük ilgi gördü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir’in açılışını gerçekleştirdiği şenlikte öğrencilerin yapmış olduğu birbirinden değerli ürünler ilgiyle incelendi. Robotik Kodlama ve 3D Tasarım hakkında bilgi veren Bilişim Teknolojileri öğretmeni Dursun Onat; ‘’Bilgisayar alanında çok önemli isimlerin hepsinin ortak özelliği küçük yaşta programlama öğrenmiş olmalarıdır. Teknolojideki gelişmeler sistematik ve alternatif düşünme becerisini geliştiren, olaylar arasındaki bağlantıyı görmeyi sağlayan programlamayı hem eğlenceli hem de öğretici olarak çocuklara öğretebilmek artık mümkün hale gelmiştir. Bu bağlamda okulumuzda bilişim teknolojileri ve yazılım dersi kapsamında 2017-2018 ders yılında öğrencilerimize kodlama, robotik ve 3d tasarım eğitimleri verilmiştir. Öğrencilerimiz çeşitli programlar, oyunlar, robotik tasarımlar(akıllı ev, akıllı otopark, boy ölçer, engelden kaçan robot, çizgi izleyen robot, akıllı araba ve görme engelliler için akıllı bileklik) ve 3D tasarımlar üretti. Okulumuzda düzenlediğimiz Kodlama Şenliğimizde öğrencilerimizin tasarladıkları oyunlar, programlar, robotik uygulamalar ve 3D tasarımlar 3D printerlardan çıktı alınarak sergilendi‘’ dedi.


Etkinlik hakkında açıklama yapan Okul Müdürü Resul Demir, ‘’Okulumuz 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılını dolu dolu geçirerek öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir yılı daha verimli bir şekilde tamamladı. Son olarak da yapmış olduğumuz Robotik Kodlama Şenliğiyle dönemi sonlandırmış olduk. Kodlama eğitimini eğlenceli bir şekilde öğrencilerimize göstererek, çocuklarımızın matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceriler kazandırılmasını sağlayan Dursun hocamıza ve yıl boyunca okulumuz bünyesinde gerçekleşen tüm etkinliklerimizde ve başarılarımızda emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma ve davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Özdemir’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.




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