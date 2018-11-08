Saltukova Gazi Ortaokul'undan organ bağışına çağrı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Saltukova Beldesi'nde Gazi Ortaokulu organ bağışının önemini anlatan gösteri programı düzenledi.

Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklere sahne olan Organ Bağışı ve Nakli Haftası, bu yıl Çaycuma İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün de katılımıyla Saltukova Gazi Ortaokulu Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübüyle birlikte kutlandı. Yapılan etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Nusret Parlak ve Muharrem Yol, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Dr. Yasemin Yıldız, Hemşire Nurgül Arslan ve Ebe Süreyya Sağlam Kabacı katıldı. Saltukova Gazi Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen programı ilgiyle izlediler. Öğrenciler ve izleyiciler şiirler, skeçler ve koronun sergilendiği program esnasında oldukça eğlenirken organ bağışı ve nakli hakkında da bilgi sahibi oldular. Etkinlikler kapsamında Saltukova Gazi Ortaokulunda düzenlenen ‘Slogan ve Resim Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürleri ve İlçe Halk Sağlığı personeli tarafından ödülleri takdim edildi.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, “Saltukova Gazi Ortaokulu Trafik ve İlk Yardım Kulübünün hazırlamış olduğu Organ Bağışı ve Nakli Haftası etkinlikleri ile insanların organ bağışı konusunda duyarlı olmalarının öneminin farkına vardık. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” sözünün manasını daha iyi anlamış olduk. Umarım öğrencilerimiz de bu hayati önem taşıyan sorumluluklarımızı daha iyi kavramıştır" diyerek bu etkinlikte emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve sağlık personeline teşekkür etti.