Şampuan kutusundan bonzai çıktı

Kadının çantasında bulunan şampuan kutusuna gizlenmiş bonzai tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Kadın ekipler tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yürüttükleri istihbarat çalışması sonucunda İstanbul’dan Zonguldak’a satılmak amacıyla uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Zonguldak Belediyesi 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gelen bir yolcu otobüsünde davranışlarından şüphelenilen 32 yaşındaki Zerrin G., polisler tarafından gözaltına alındı. Kadının üst aramasının yanı sıra çantası da didik didik arandı.

Çantada bulunan şampuan kutusunu açan ekipler kutuya gizlenmiş sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Şişenin içine zulalanmış 30 gram bonzai maddesine el konuldu. Gözaltına alınan Zerrin G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, “uyuşturucu bulunduran, kullanan ve satan” şahıslara yönelik çalışmalarının aralıksız sürdüğü öğrenildi.