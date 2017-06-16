Şampuan kutusundan bonzai ile yakalanan kadın serbest bırakıldı

adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonunda İstanbul’dan kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştıkları 32 yaşındaki Zerrin G.’yi takibe alan ve yapılan arama sonucunda şampuan kutusundan 20 gram olduğu tespit edilen uyuşturucu maddeye yakalanan Zerrin G. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. ’Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak’ suçundan adliyeye hakim karşısına çıkan şüpheli Zerrin G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.