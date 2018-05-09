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09 Mayıs 2018 11:36

Sanat okulu öğrencilerinden muhteşem konser

Çaycuma Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nun iş birliği ile Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında açılan ’Müzik Enstrümanı Kurslarının Yıl Sonu Müzik Dinletisi Etkinliği’ yapıldı.

Sanat okulu öğrencilerinden muhteşem konser

09 Mayıs 2018 11:36

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu öğrencileri Kültür merkezinde muhteşem bir konser verdi.


Düzenlenen programa; Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Gökçebey Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Oktay Aksoy, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


İlçede faaliyet gösteren; keman, bağlama, gitar ve flüt gibi birçok müzik aleti konusunda uzman eğitimciler tarafından kurslar veren Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, yılsonu etkinliği olarak düzenlediği konser büyük ilgi gördü.


Programa emeği geçen herkese teşekkür eden Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Oktay Aksoy; "7’den 70’e amatör bir ruhla hazırlamış olduğumuz program vesilesi ile enstrümanla yeni tanışan kardeşlerimizi sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İdareci, öğretmen ve diğer personelimizin katkılarıyla bu eğitim, öğretim yılında 2 bağlama, 2 klarnet, 3 keman, 2 yan flüt ve 1 gitar kursunu Çaycumamızın hizmetine sunduk. Şüphesiz müziğin toplum üzerindeki olumlu etkisi yansıtmayacak düzeydedir. Müzikle haşır neşir olan toplumların suç oranlarında ve madde bağımlılıklarında azalmalar olduğu aşikardır. Bu noktadan hareketle 7’den 70’e insanımızı müzikle ve enstrümanla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen idareci, öğretmen ve personelime teşekkür ediyor, amatör bir ruhla hazırladığımız programımıza teşriflerinizden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.


Yaklaşık 2 buçuk saat süren konser izleyicilere keyifli anlar yaşattı.




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