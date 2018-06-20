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20 Haziran 2018 17:42

Sanayi esnafına Filyos Projesi’ni anlattılar

AK Parti Zonguldak İl Teşkilatı, seçim gezileri kapsamında Acılık Sanayi Sitesi esnafını gezdi.

Sanayi esnafına Filyos Projesi’ni anlattılar

20 Haziran 2018 17:42

Seçimde destek isteyen heyet, Filyos Projesi hakkında da bilgiler verdi.


AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, milletvekili aday adayları ve partililer Acılık Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek seçim çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyarette ayrıca Filyos Projesi’nin kitapçığı da esnafa dağıtıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim beyannamesinde açıklanan Filyos Projesi’ni esnafa anlatan AK Parti heyeti, kentin ve bölgenin bu proje ile şaha kalkacağını aktardı. Kitapçıkta 29. Maddede yer alan motorlu kara taşıtı imalatı da esnafa aktarıldı. Ziyaret ise sanayi esnafından büyük ilgi gördü.




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