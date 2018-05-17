Şarampole uçtular, iki kilometre yol yürüyüp yardım çağırdı

Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi yayla yolu mevkisinde meydana geldi. Ali Y. idaresindeki 67 LG 247 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ali Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Y. yaralandı. Hafif yaralı olarak kurtulan Hüseyin Y.’nin kendi imkanlarıyla olay yerinden iki kilometre yürüyerek yardım istediği öğrenildi. Olayın duyulması ardından, kaza yerine gelen jandarma ekipleri ve Alaplı Belediye İtfaiye ile Afat ekipleri tarafından yaralıyı uçurumdan çıkardılar. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.