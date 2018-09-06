Yapılan incelemelerde veteriner hekimde şarbona rastlanmadığı öğrenildi.

İddialara göre olay Devrek ilçesinde meydana geldi. İlçede veteriner hekimlik yapan 37 yaşındaki O.K., ateş, bitkinlik, nefes alma güçlüğü yaşadı. Hayvanlarla sıklıkla temas halinde olan veteriner hekim, antibiyotik tedavisi geçmeyince şarbon hastalığı şüphesiyle Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne başvurdu.

Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nde müşahede altında tutulan veteriner hekimden alınan örneklerde şarbon hastalığı belirtisine rastlanmadı. İHA’ya konuşan İl Tarım Müdürü Cemalettin Çataklı, “Veteriner hekimi arkadaşlarımız sahada çalışıyor. Numuneler alındı, laboratuvara gönderilerek incelemeler gerçekleştirildi. Şarbona dair bir konu söz konusu değil” diye ifade etti.