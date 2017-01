Sarıkamış şehitleri anısına 63 metrelik dev Türk bayrağı

Zonguldak’ta Sarıkamış şehitlerini anma programında 63 metrelik dev Türk bayrağı açıldı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Sarıkamış şehitlerini anma programı düzenlendi. Madenci Anıtı önünde toplanan onlarca vatandaş, iki kilometrelik yolu yürüyerek Fener Sahası’na geldi. Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve diğer protokol üyelerinin de katıldığı yürüyüşte Sarıkamış şehitleri anıldı. Fener Sahası’na gelindiğinde ise İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen gösteri sahnelendi. Sahayı dolduran gençler, kendileri için ayrılan alanlara geçtiler. Mehter Marşı eşliğinde 63.42 metrelik dev Türk bayrağı açıldı. Saha büyüklüğündeki bayrak eşliğinde saygı duruşunda bulunan katılımcılar, ardından İstiklal Marşı’nı okudu.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Karayılmaz, “Türkiye’nin 81 ilinde Sarıkamış şehitlerimizi anma töreni yapılmaktadır. Zonguldak’ta bunu daha farklı bir duyguyla yaşamak istedik. Sayın Valimizin önderliğinde, liderliğinde bugün gençlerimiz, antrenörlerimiz, personelimiz, protokol herkes burada bayrağın altında tek yürek tek vücut buldu. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Birlik ve beraberlik olduğu sürece Türk insanının her zaman muzafferiyetleri vardır. Biz bu gençlere sonsuz güvenip, geleceğimizi onlara emanet edebiliriz. Görselimiz de Zonguldak’tan tüm Türkiye’ye ve şehitlerimize armağan olsun. Biz cuma günü prova yaptık. Dün de hiçbir şey yoktu. Dün geceden beri çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Sarıkamış’ta on binlerce askerimiz donarak hayatını kaybetti. Bizim şurada yürümemizin adı bile okunmaz” diye konuştu.

Anma programı gösterinin ardından sona erdi.