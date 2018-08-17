Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 13:23

Sarıoğlu, "Emekli ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebimiz var"

Tüm İşçi Emeklileri ve Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emekli ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesi taleplerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Sarıoğlu,

17 Ağustos 2018 13:23


Başkan Mustafa Sarıoğlu, Kurban Bayramı’nı kutlayarak yaptığı açıklamada, "Biz yönetim olarak tüm İslam Alemi’nin ve tüm emekli arkadaşlarımızın mübarek kurban bayramını kutluyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi emekli ikramiyeleri ödeniyor. Biz meclis açılışı ile beraber milletvekillerimiz öncülüğünde bir daha ki ramazan ve kurban bayramına kadar her türlü görüşmeyi yaparak en az asgari ücret seviyesinde ikramiye alınmasını inşallah sağlayacağız. Konu ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Bakanımız, milletvekillerimiz ve Cumhurbaşkanımız olaylara sıcak bakıyor. Dış güçlerin baskısına boyun eğmeden ülkemiz istikrarlı bir şekilde devam edecek. Bizde bunun için gerekli çabayı gösteriyoruz. Ülkemizde huzursuzluk çıkartmak isteyen hiç kimseye fırsat verilmemiş bundan sonra da verilmeyecektir. Biz özellikle Genel Başkanımız Satılmış Çalışkan ile beraber Türkiye genelinde bütün şubelerimize diyalog içerisinde oluyor. Biz Zonguldak AK Parti Milletvekillerimiz ile beraber görüştük. Meclisimizin açılması ile beraber harekete geçeceğiz bir daha ki ramazan ve kurban bayramında asgari ücret seviyesinde ikramiye alınmasını sağlamaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi.


İntibak Yasası’na ilişkin değerlendirmede bulunan Sarıoğlu, "Öte yandan tabi ki intibak yasamız var bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Vekillerimiz bu konuda çalışama yapacaklarına söz verdiler. Biz İntibak Yasası’nın taban fiyatının açlık sınırı olacak şekilde İntibak Yasası’nın çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç