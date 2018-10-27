Sarıoğlu, “Emeklilerimizi ilgilendiren dosyayı bakan yardımcımıza ilettik”

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Sekreteri Mustafa Sarıoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'yı ziyaretlerini değerlendirdi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Sekreteri Mustafa Sarıoğlu, Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ile beraber, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'yı ziyaret ettiklerini söyledi. Ziyareti değerlendiren Sarıoğlu, Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'ya emeklilerin sorunlarını içeren bir dosya sunduklarını ifade ederek, “Genel başkanımız Mustafa Satılmış Çalışkan ile birlikte zaman zaman mecliste milletvekillerimizle görüşüyoruz. Geçtiğimiz hafta Zonguldak AK Parti Milletvekillerimizi ziyaret ettik. Polat Türkmen ile birlikte Çalışma Bakan yardımcısı Ahmet Koca ile görüştük. Ülkemizde yaşayan tüm emekli sorunlarını içeren dosyayı takdim ettik. Ayrıca sözlü olarak sıkıntılarımızı ilettik. Bakan yardımcımız ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti dile getirerek gerekli çalışmaların yapılacağının sözünü verdi. Biz devletimizden fazla bir şey istemiyoruz. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Devletin kendi belirlediği açlık sınırı var. Açlık sınır baz alınarak herkesin ödedi prim gün sayısına göre maaşların düzenlenmesi yasanın bu şekilde çıkması talebimiz var. Ayrıca maaşlarımızdan kesilen katkı payları var. Devlet hastanelerine gittiğimizde ilgi var elbette ama film çektirdiğimiz de ileri tarihe gün veriyorlar hiç birimizin o kadar bekleyecek dermanı yok. Doğal olarak özel hastanelere gidiyoruz. Özel hastanelerde katkı payları çok oluyor. Zaten zor durumdayız. Açılık sınırının altına maaş alıyoruz. Bütün bu konularımız için bakan yardımcımızla bu konuları ilettik. Emekli arkadaşlarımızın insan gibi yaşayabilmemiz için bu yasanın çıkması gerekiyor. Bakanlarımız bu konuya sıcak bakıyor bunun için çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.