Tüm İşçi Emeklileri Derneği Genel Merkez Eğitim ve Teşkilat başkanı Mustafa Sarıoğlu, milletvekillerine ’hayırlı olsun’ ziyareti yaptıklarını ve sorunları bir kez daha aktardıklarını ifade etti. Sarıoğlu, "Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezi olarak başta genel başkanımız Satılmış Çalışkan ve genel merkez yönetim kurulu üyeleri olarak Türkiye çapında bütün şube başkanlarımızla diyaloğ içerisindeyiz. Zaman zaman toplanıyoruz. Yüce Türk Milleti’nin teveccühü ile yeni bir meclis oluştu. Bakanlar açıklandı. Biz yeni milletvekillerimize ‘hayırlı olsun’ demeye gittik. Sorunlarımızı bir kez daha aktardık. Milletvekillerimizle görüş birliğine vardık. En kısa zamanda dosya halinde milletvekillerimizle beraber sorunlarımızı bakanımıza aktaracağız. Bakanımız aracılığıyla da Cumhurbaşkanımıza konuları aktarmış olacağız. Biz Türkiye genelinde yıllardan beri huzur, istikrar dedik, çalışırken nasıl ülke kalkınması ve huzuru için mücadele verdiysek hiçbir zaman ülkemizi bölüp, parçalamak isteyen dış güçlere ve iç güçlere fırsat vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Biz sürekli yasal yönlerden milletvekillerimizle beraber sorunlarımızı yasal olarak halletmek istiyoruz. Bu konuda milletvekillerimiz olaylara çok sıcak bakıyorlar. Yörede sorunlarımızı en iyi milletvekillerimiz biliyorlar. Her şeye vakıflar. En kısa zamanda bu konuları bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza aktaracağız. Bu konuda genel başkanımız çok hassastır. Türkiye çapında bütün şube başkanlarımıza da söylüyoruz. Biz huzur ve istikrardan yanayız. Ülkemizde huzursuzluk çıksın istemiyoruz. Zaten dış güçler ülkemizi bölüp parçalamak istiyorlar. Bizim ilerlememizi yücelmemizi istemiyorlar. Biz ağır başlı sakin bir şekilde haklarımızın takipçisi olacağız. Mücadelemiz devam ediyor. Devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Sarıoğlu, emeklilere yapılan zamları da değerlendirerek "Açıklanan zaman iyi bir zam. Biz memnunuz, önümüzdeki günlerde daha güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Öyle kışkırtıcıların dediği gibi değil, biz inanıyoruz ve güveniyoruz. Türkiye’de 12 milyon emekli var, 12 milyon da ailesi var. Biz 24 milyonuz. İnanıyoruz, güveniyoruz. Haklarımızı en iyi şekilde alacağımıza zaten başta Cumhurbaşkanımız, yeni kabine ve milletvekillerimiz bütün güçleriyle emeklilerimizin huzurlu bir şekilde yaşamalarının sağlanması için mücadele vereceklerine inanıyorum. Köyden meclise kadar hepimiz diyalog içerisindeyiz. Milletvekillerimiz de bizimle beraber. Konuları sürekli yasal yönlerden beraberce takip edip en iyi şekilde haklarımızın takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.