Sarıoğlu, “Yetkililerden olumlu ya da olumsuz cevap bekliyoruz”

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Sekreteri Mustafa Sarıoğlu, TOKİ konusunda açıklamalarda bulunarak emeklinin TOKİ konusunda yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi. Emekliler için TOKİ konusunda hala bir gelişme olmadığını ifade eden Sarıoğlu, “Dünden bu tarafa Zonguldak AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun sosyal medyadan TOKİ kurayla ev dağıtacak açıklamalarında sonra emekli arkadaşlarımız gerek derneğimize gelerek gerekse telefonla arayarak konu hakkında bilgi istedi. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu 7 Haziran seçimlerinde 240 ay vadeli 250 TL taksitle konutu olmayan emekliye konut sahibi yapacağız açıklamasında sonra tüm Türkiye'de emekliler olumlu görüş bildirdi ve 1 Kasım seçimleri bu şekilde alınmış oldu. 1 Kasım dan sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu konuda olumlu gelişmeler olmasına rağmen şuana kadar Zonguldak herhangi bir gelişme olmadı. Zonguldak Belediye başkanımıza yer konusu için ziyarete gittiğimizde bize 2 gün içinde yazılı olumsuz cevap gönderdi. Zonguldak'ta biz yıllardır iktidar, muhalefet milletvekillerimize seslendik. Milletvekillerimizin bir araya gelmelerini 150 bin emeklinin bulunduğu kent Zonguldak'ta TOKİ'ye yer tahsis edilerek taahhütlerin yerine getirilmesi talepte bulunduk. Bu Çınartepe Mahallesinde yapılan evlerin oradaki hak sahiplerine 766 konuttan 486 tanesi hak sahiplerine geri kalan 280 tane dairenin bir şekilde dağıtılacağını söylemelerine rağmen, milletvekillerimizden TOKİ yetkilileri ile görüşerek dairesin akıbeti konusunda destek istedik. Olacak veya olmayacak bir şey söylesinler. Emekli arkadaşlarımız bizlerinde bilgi bekliyorlar. Biz başvuruları alırken biz yapacağız demedik. Sözü veren hükumet, yapacak olan hükumet bu devletin sözüdür sözler yerine gelmelidir. Emekliler olarak yıllarıdır olumlu tavrımızı sergiliyoruz. Yetkililerden de olumlu cevap bekliyoruz. Emeklilere olumlu veya olumsuz cevap verilmesini istiyoruz. Biz bu sözlerin yerine getirileceğine inancımız tamdır” şeklinde konuştu.