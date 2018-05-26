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26 Mayıs 2018 14:35

Sarıoğlu, Zonguldak’ı temsil edecek adaylara başarılar diledi

Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu, 24 Haziran yapılacak seçimlerde adaylar başarılar diledi.

Sarıoğlu, Zonguldak’ı temsil edecek adaylara başarılar diledi

26 Mayıs 2018 14:35


Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu, 24 Haziranda yapılacak seçimler öncesi partilerin adaylarını tanıtmasının ardından Zonguldak’ı parlamentoda temsil edecek olan adaylara başarılar diledi. Dernek olarak emeklilerin taleplerini yeni milletvekili adaylarına takdim edeceklerini ifade eden Sarıoğlu, “Biz dernek olarak yıllardır emeklilerin hak ve menfaatleri için yazılı sözlü tüm milletvekillerimize taleplerimiz sunuyoruz. Bir seçim dönemine girildi. Zonguldak’ta bizleri parlamentoda temsil edecek, görev alacak yeni arkadaşlarımız var. Biz işçi emeklileri derneği olarak bütün arkadaşlara başarılar diliyoruz. Biz taleplerimizi yeni milletvekili adaylarımıza takdim edeceğiz. Türkiye’de 12 milyon, Zonguldak’ta 150 bin emekli var. Emeklilerin sorunları belli 2 ana başlıkta biz sorunlarımızı dile getiriyoruz. Bunlardan ilki devletin belirlediği açlık sınırı var. Bin 800 TL, hiçbir emeklinin açlık sınırının altında maaş almasını istemiyoruz. Açlık sınırı baz alınsın herkesin ödediği prim gün sayısına göre yasamız çıktın maaşlar düzenlensin istiyoruz. Sağlıkta emekliden kesilen katkı paylarının hiç değilse asgariye indirilmesini talep ediyoruz. Birde ikramiyeler konusunda emekli arkadaşlarımız bir nebze olsun mutlu oldular. Bir dahaki dönem Ramazan Bayramında ve Kurban Bayramında verilen ikramiyelerin asgari ücret seviyesinde olmasını biz talep ettik, yine edeceğiz. Biz emekliler derneği olarak sürekli hem Zonguldak’ta hem de Türkiye’nin çeşitli yerlerinde parlamentodaki milletvekillerimizle diyalog halindeydik bundan sonra olamaya devam edeceğiz. Biz kimseye boyun eğmeden onurlu bir yaşam istiyoruz. Ülkemizin durumunu dikkate izliyoruz. Emekliler bu ülkenin sigortasıdır. Emekliler bu zamana kadar Türkiye’nin hiçbir yerinde sorun çıkartmamış bundan sonra da çıkartmayacaktır. Biz huzurdan yanayız. Ülkemizin ilerlemesini işitiyoruz. Ülkemizi çekemeyenlere bu zamana kadar fırsat vermediğimiz gibi bundan sonrada fırsat vermeyeceğiz. Ben 24 Haziran seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Seçilecek milletvekillerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.




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