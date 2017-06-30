Satışı yasak olan mantarlara zabıta el koydu

Kdz.Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı gereği pazaryerinde mantar denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, ilkbahar ve sonbahar döneminde doğada kendiliğinden yetişen mantarların yenilmemesi yönünde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı bulunduğunu belirterek; “Halk tarafından türü ve zehirli olup olmadığı bilinse de bazen salgıladığı toksinlerle ağır zehirlenme tabloları oluşturan, tedavi edilse bile tam iyileşme sağlanamayan mantar zehirlenmelerinden korunmak için, belediye başkanlıklarınca pazar yerlerin de gerekli denetimler yapılarak açıktan satılan doğa mantarlarının satışının önlenmesi ve toplanarak imha edilmesi kararı üzerine ekiplerimiz Pazaryerinde mantar denetimi gerçekleştirdi. Uyarılara rağmen satışı yapılmak istenen 30 kilo mantara el konuldu” dedi.

Dursun, el konulan mantarların imha edildiğini belirterek, mantar denetimlerin süreceğini belirtti.